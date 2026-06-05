Основательница пространства «ТОЧКА» в Туле Бровкина отметила, что творчество помогает объединить людей

В современном мире, где каждый день наполнен многозадачностью, люди все чаще ищут способы отвлечься от рутины и заняться чем-то увлекательным. В Туле популярным форматом досуга стали творческие мастер-классы. Основательница ремесленного пространства «ТОЧКА» Аделина Бровкина видит в творчестве способ объединить людей и помочь им раскрыть свой потенциал. Она считает, что творчество доступно каждому и может стать новым языком общения с миром. Об этом написала «ТСН24» .

«Наша цель — сделать так, чтобы творчество перестало быть какой-то прерогативой определенных людей, выпускников художественных вузов. Творчество доступно каждому! Это просто еще один язык, на котором мы можем говорить с миром! И любой человек может его постичь!» — отмечает Аделина.

В «ТОЧКЕ» представлены разнообразные ремесленные направления, включая керамику, печать по ткани и бумаге, плетение, флористику и многое другое. Здесь каждый может найти что-то по душе.

Особенно интересно работать с детьми. Аделина считает, что у детей от природы богатая фантазия, и им не требуются готовые идеи. Главная задача — сохранить в себе эту способность в младшем и среднем возрасте. Тогда во взрослой жизни не придется заново учиться творческому мышлению.

Творческие практики помогают сбросить стресс, получить новую палитру впечатлений и удовольствие от процесса. Они позволяют найти новые интересные знакомства, погрузиться в новое хобби и просто здорово провести время.