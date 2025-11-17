Основатель YUNA MUSIC Label Group Ермилов подчеркнул различия между российским и западным музыкальным рынком

Гендиректор и основатель YUNA MUSIC Label Group Станислав Ермилов подчеркнул различия между российским и западным музыкальным рынком. Он отметил, что в России основной доход музыканты получают от концертов, в то время как на Западе ставка делается на выпуск альбомов и цифровых релизов, написало ИА НСН .

Ермилов подчеркнул, что российские артисты больше полагаются на концертную деятельность, так как продажа билетов приносит основную долю дохода. Он также отметил, что роялти от стриминга остаются стабильными, но для большинства артистов они не являются основным источником дохода.

Таким образом, Ермилов подчеркнул, что концертная деятельность остается важнейшим элементом музыкального бизнеса в России, и артисты активно используют ее для привлечения аудитории и увеличения доходов.