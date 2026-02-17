Квартиры с одинаковой площадью и планировкой могут иметь разную стоимость даже в пределах одного дома. Это касается как новостроек, так и вторичного рынка жилья. Подробнее рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик в беседе с RuNews24.ru .

По его словам, на первичном рынке важную роль играют готовность проекта и стратегия девелопера. Эксперт отметил, что наиболее выгодные предложения от застройщиков можно найти в январе и августе, когда спрос традиционно снижается.

Как пояснил Зубик, разница в цене на похожие квартиры в одном корпусе может достигать десятков процентов в зависимости от этажа, вида из окна, расположения по сторонам света, близости к лифтам и техническим помещениям.

На вторичном рынке ценовой разброс еще шире. Учитываются не только характеристики квартиры, но и юридическая чистота, структура собственности и состояние ремонта.