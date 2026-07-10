Основатель УК «Группа КОМФОРТ» Яценко указал на необходимость пересмотра тарифов на содержание домов

Основатель и генеральный директор УК «Группа КОМФОРТ» Алексей Яценко заявил «Известиям» , что рост стоимости материалов и услуг приводит к дисбалансу между расходами управляющих компаний и тарифами на содержание многоквартирных домов.

По словам эксперта, за последние годы в жилищно-коммунальной сфере значительно увеличились затраты, однако плата за содержание общего имущества во многих домах остается прежней. Тарифы устанавливаются собственниками на общих собраниях, и для их изменения необходимо одобрение более половины владельцев помещений.

Яценко отметил, что отсутствие регулярной индексации тарифов может привести к сокращению расходов на обслуживание домов, снижению качества работ, нехватке специалистов и увеличению числа аварийных ситуаций. По его мнению, размер платы за содержание жилья должен учитывать особенности каждого дома: его конструктивные характеристики, уровень благоустройства, износ и объем необходимых работ.

Эксперт подчеркнул, что одной из основных проблем является сложность проведения общих собраний собственников. Несмотря на наличие различных механизмов информирования жителей, на практике согласовать изменение тарифа удается не всегда.