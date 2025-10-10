Основатель туроператора Волков сообщил, что доля посетителей поколения Z в санаториях выросла до 30%

Представители поколения Z все чаще выбирают санатории для отдыха. Ранее такие места ассоциировались с однообразием и строгими диетами, но теперь это полноценные программы для здоровья и активного образа жизни. Основатель туроператора Денис Волков сообщил Life.ru , что доля посетителей поколения Z в санаториях выросла с 10% до 30% за последние годы.

«Отдых в санаториях переживает настоящую „революцию“. Не секрет, что в 2025 году трендом является осознанное отношение к своему здоровью. Он стал толчком к тому, что представители поколения Z начали открывать для себя новые форматы отдыха», — отметил эксперт.

Современные санатории предлагают комфортабельные номера, разнообразные процедуры и возможность адаптировать отдых под собственный ритм, все больше напоминая СПА-отели и оздоровительные комплексы, написал телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, молодежь ценит не только оздоровление, но и возможность совмещать отдых с активными занятиями, культурными событиями и цифровым досугом.

Возврат 13% стоимости путевки по государственной программе налогового вычета и сезонные акции делают санаторный отдых более доступным, формируя новое поколение отдыхающих и стимулируя внутренний туризм.