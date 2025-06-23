Основатель SweepMe Нагибова предупредила о возможной переплате за уборку из-за плавающих цен в договорах

Основатель и CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова рассказала «Газете.Ru» , что может привести к переплате за услуги клинеров. По словам эксперта, мойка оргтехники, обработка холодильников и использование парогенератора часто рассматриваются как дополнительные опции, за которые взимается наценка в размере 40–60% от базовой ставки.

Нагибова отметила, что одной из основных причин переплат являются плавающие цены в договорах. Они позволяют исполнителям увеличивать стоимость услуг на 15–20% под предлогом сложности работ или дополнительных задач.

Эксперт также подчеркнула, что проблема дублирующих операций может существенно увеличить расходы. Когда разные подрядчики или сотрудники выполняют одни и те же действия, это приводит к неэффективному использованию ресурсов и увеличению затрат на 25–30%.

Кроме того, Нагибова указала на ошибки в расчете оптимальной частоты уборок как на скрытый ресурс для экономии. Корректировка графика в соответствии с реальной проходимостью помещения позволяет сократить расходы на 20–35% без ущерба для чистоты, пояснила эксперт.