Сыграв свадьбу не летом, можно сэкономить 15–30% бюджета, отметила в интервью радио Sputnik руководитель и основатель свадебного агентства Мария Захарова.

По ее словам, к обязательным тратам относятся: свадебная площадка; оформление (декоративное, флористическое, оборудование — световой и звуковой дизайн мероприятия); команда (ведущий, фотограф, видеограф, стилист, организатор).

К минимальному списку команды по необходимости можно добавить элементы шоу-программы и активности.

«Я запрещаю своим парам экономить на таких позициях, как ведущий и фотограф», — подчеркнула эксперт.

Если молодожены хотят отпраздновать свадьбу в пятницу или субботу, то количество гостей умножаем на 50 000 рублей и выше. На плечи жениха и невесты ложатся обручальные кольца, наряды и алкоголь для банкета.

Захарова также рассказала о том, как можно сберечь деньги. Она советует выбирать более ранние или поздние сезоны для торжества. Еще важен день недели для мероприятия: самые дорогие свадебные дни — это пятница и суббота, затем идут четверг и воскресенье.