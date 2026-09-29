Основатель SuperJob Захаров заявил, что с появлением ИИ позиция редактора никуда не исчезнет

Нейросети вытеснят с рынка копирайтеров, которые пишут простые тексты, но не заменят специалистов, способных добавлять в материал контекст и творческие элементы. Об этом сообщил в беседе с ИА НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Собеседник НСН считает, что профессия редактора не исчезнет, а трансформируется: рутинные задачи вроде проверки орфографии и подгонки объема текста нейросети выполняют в сотни тысяч раз быстрее и качественнее. Однако за человеком останется утверждение материалов, контроль адекватности и творческие задачи.

Аналогичная судьба ждет простых копирайтеров: написание карточек для маркетплейсов уже полностью автоматизировано, так как ИИ справляется с этим за минуты. Выживут только авторы, способные создавать уникальный контекст и добавлять «изюминку», но таких специалистов и сейчас мало. Профессионалы без работы не останутся, так как их на рынке дефицит.

В то же время, по словам главы SuperJob Натальи Головановой, россияне с возрастом все реже меняют сферу деятельности, причем это касается как мужчин, так и женщин.