Основатель SuperJob Захаров рассказал, что курьер может заработать 300 тысяч при круглосуточной работе

В период предновогодних праздников курьер действительно может заработать до 300 тысяч рублей. Об этом НСН рассказал президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, сейчас наблюдается повышенный спрос на доставки, потому что многие хотят передать своим близким, коллегам или партнерам подарки.

Захаров добавил, что курьером можно подработать, если оформить самозанятость. Тогда в декабре появляется возможность получить побольше денег перед праздничными каникулами. Плюс подработки курьером еще и в том, что в этой вакансии почти полностью отсутствует контроль руководства.