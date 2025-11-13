Основатель SuperJob Захаров подчеркнул, что для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в интервью ИА НСН подчеркнул, что для увеличения доходов необходимо повышать квалификацию или занимать более высокие должности.

Он отметил, что инфляция съедает номинальный рост заработной платы, и поэтому простое нахождение на одной должности не гарантирует роста доходов.

Захаров подчеркнул, что профессиональные знания и навыки являются ключом к повышению доходов. Он привел пример продавца в супермаркете, указав, что даже при увеличении зарплаты в пять раз за 20 лет покупательская способность останется прежней.