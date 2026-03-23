Основатель SuperJob Захаров отметил, что россияне всегда предпочитали трудиться в крупных компаниях

Основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил ИА НСН , что россияне всегда предпочитали трудиться в крупных компаниях из-за стабильности и хорошей социальной поддержки. Малый бизнес, особенно в нынешних условиях, может не прожить и года.

Директор по аналитике кадровой компании «Адвирос» Михаил Тузов ранее сообщил «Известиям», что в 2026 году российский рынок труда переживает масштабный переход кадров из малого и среднего бизнеса в крупные компании.

По словам Захарова, нельзя сказать, что произошел какой-то существенный отток людей из малого бизнеса. Просто крупный бизнес снова может платить больше и стабильнее, а малый бизнес, как правило, больше года не живет.

Захаров отметил, что никаких преимуществ малого бизнеса перед крупным не существует, кроме большей степени свободы. В крупной корпорации работник ограничен корпоративными правилами, распорядком дня, жесткой дисциплиной, но за это получает различные льготы и бонусы.