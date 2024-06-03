Основатель SuperJob Алексей Захаров назвал заемный труд оптимизацией рабочих процессов

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в разговоре с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что в России хотят разрешить заемный труд.

По словам эксперта, работодатель таким образом желает регламентировать это по закону, поскольку в процессе возникают административные вопросы. Он назвал инициативу оптимизацией рабочих процессов.

«Это очень частая практика. Есть компания, которая, например, нанимает 10 тысяч грузчиков, а потом сдают их в аренду на склад маркетплейсов», — добавил Захаров.

Один из авторов законопроекта, депутат Андрей Исаев пояснил, что в законе пропишут возможность для организации предоставлять свой персонал другому работодателю. Главное условие заключается в том, что зарплата временных работников не должна быть ниже, чем у постоянных.