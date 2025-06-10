Основатель STEREOLETO Бортнюк признался, что фестиваль вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам

Основатель фестиваля STEREOLETO Илья Бортнюк рассказал изданию «Петербургский дневник» о том, как организаторы преодолевают трудности, связанные с изменением концертной среды в России.

Отвечая на вопрос о снижении числа выступлений иностранных музыкантов, Бортнюк признал, что фестиваль вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам, подобно тому, как россияне приспосабливаются к дефициту привычных брендов одежды или подорожанию путешествий. Организация фестиваля адаптируется, приглашая большее количество российских артистов, сотрудничая с музыкантами из дружественных стран, таких как Израиль, Казахстан и Венгрия.

Бортнюк подчеркнул, что публика охотно принимает перемены, ища альтернативы утраченному доступу к иностранным исполнителям. Организаторы стараются радовать посетителей интересными эксклюзивными проектами.

Он сравнил текущую ситуацию с ресторанной индустрией, где закрытые иностранные сети вынуждают потребителей искать замену, не всегда худшую по качеству.

В период с 13 по 14 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт» в Петербурге состоится фестиваль STEREOLETO.