Основатель Smarent Зубик рассказал, как сэкономить от 10% до 25% стоимости квартиры при ее покупке

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик рассказал «Газете.Ru» , как можно сэкономить от 10% до 25% стоимости квартиры при ее покупке.

Первым шагом является выгодное накопление суммы первоначального взноса. Для этого оптимально разместить средства на вкладе, в фонде денежного рынка или в коротких облигациях.

Второй шаг — повышение насмотренности и выбор правильного объекта, который необходим как при сделках с новостройками, так и на вторичном рынке. Это поможет лучше понять рынок в целом, ликвидность конкретного объекта и адекватность его цены.

Третий шаг относится к первичному рынку и заключается в изучении доступных программ финансирования и их условий. Многие застройщики предлагают свои программы, такие как субсидированная ипотека и рассрочки.

Виктор Зубик подчеркнул, что субсидированная ипотека на первичном рынке может иметь ставку по кредиту на первые несколько лет в размере 5–8%, что делает рыночную ипотеку более доступной. Кроме того, многие застройщики предлагают беспроцентную рассрочку до ввода дома в эксплуатацию, и чем раньше сделка, тем больше может быть экономия.

На вторичном рынке главный источник экономии — это торг. По словам эксперта, в 2026 году дисконт 10–15% остается реальным, особенно при быстрой сделке без цепочек. Однако Виктор Зубик предостерег покупателей от дисконта за занижение цены в договоре, так как в таких случаях экономия часто в итоге стоит дороже.