Основатель SharesPro Астафьев посоветовал держать часть капитала на рублевых депозитах в условиях нестабильности

На фоне ослабления рубля и ускорения инфляции финансисты сходятся во мнении, что пассивное хранение денег больше не работает. Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев считает, что в условиях нестабильности стоит держать часть капитала на рублевых депозитах или сберегательных счетах. Об этом написало URA.RU .

Для защиты от валютных рисков нужно диверсифицировать вложения в иностранную валюту, а также включить в портфель облигации и драгоценные металлы. Астафьев предостерегает от покупки валюты и активов на пике спроса и призывает следовать инвестиционному плану.

Несмотря на заявления об ослаблении рубля, он по-прежнему является лучшей валютой для краткосрочных сбережений благодаря высокой реальной процентной ставке. Об этом заявил заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. По его мнению, сейчас рубль — лучший вариант для пассивного дохода в России. Это обусловлено ставками по рублевым депозитам выше 12%, а по ОФЗ — 15–16% годовых. Однако Лушин предупреждает о рисках для рубля в долгосрочной перспективе из-за волатильности цен на сырье и роста импорта.