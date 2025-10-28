Основатель сети «Теремок» Гончаров рассказал, что россияне стали чаще обедать в ресторанах

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в интервью радио Sputnik сообщил, что число посетителей в обеденное время возросло примерно на 22% по сравнению с прошлым годом.

Специалист отметил, что больше половины заказов в ресторанах приходится на обед, и все больше людей предпочитают пообедать в заведении, а не заказывать еду навынос или доставку.

По мнению Гончарова, рост популярности обедов в ресторанах связан с изменением ритма жизни россиян. Для многих горожан ресторан становится «островком» передышки в течение рабочего дня, подчеркнул ресторатор.