Основатель сети «Мясо&Рыба» Миронов: от закона о запрете иностранных слов пострадает часть бизнеса

По его словам, в первую очередь от действия этого закона пострадают представители бизнеса, поскольку им придется менять вывески, буклеты и рекламу.

«В кругу рестораторов нормально относятся к такой инициативе, но подобное просто может влететь в копеечку, потому что названия написаны, вывески заказаны, а теперь все придется менять», — сказал он.

Миронов добавил, что больше всего законопроектом недовольна та часть бизнеса, которой придется тратить деньги на переделку вывесок и буклетов. Ресторатор считает, что нужно создать экспертные советы, в которые войдут не только законотворцы, но и бизнесмены.