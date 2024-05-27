Основатель сети «Мясо&Рыба» Миронов: от закона о запрете иностранных слов пострадает часть бизнеса
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с ИА НСН оценил законопроект, ограничивающий использование иностранных слов в публичном пространстве.
По его словам, в первую очередь от действия этого закона пострадают представители бизнеса, поскольку им придется менять вывески, буклеты и рекламу.
«В кругу рестораторов нормально относятся к такой инициативе, но подобное просто может влететь в копеечку, потому что названия написаны, вывески заказаны, а теперь все придется менять», — сказал он.
Миронов добавил, что больше всего законопроектом недовольна та часть бизнеса, которой придется тратить деньги на переделку вывесок и буклетов. Ресторатор считает, что нужно создать экспертные советы, в которые войдут не только законотворцы, но и бизнесмены.