Основатель сети фитнес-клубов Киселева рассказала, что чаще всего посетители пользуются тренажерными залами

В первом полугодии 2026 года в Москве объем услуг фитнес-центров и спортивных клубов вырос на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), глава и основатель сети клубов World Gym в России Ольга Киселева поделилась с ИА НСН мнением о том, что на самом деле востребовано у посетителей фитнес-клубов и почему купленный абонемент не всегда приводит к регулярным тренировкам.

Она отметила, что большинство клиентов предпочитают занятия в тренажерных залах. Если в клубах есть бассейны, люди активно пользуются ими для плавания и аквааэробики. Также популярны различные групповые программы, как для детей, так и для взрослых.

«Фитнес — это не вид спорта. То, чем люди занимаются внутри фитнес-клубов, — это физическая активность. В среднем люди ходят в фитнес-клубы 2,5 раза в неделю», — рассказала собеседница.

Она также добавила, что процент людей, которые покупают абонементы и не посещают фитнес-клубы, невелик. Основными причинами нерегулярных посещений являются низкая мотивация и возможные проблемы со стороны клуба, например, плохая адаптация новых клиентов.