Основатель сервиса «Кредчек» Мехтиев предупредил россиян об обмане с помощью вложения криптовалюты в пирамиды

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с «ФедералПресс»рассказал, каким образом мошенники обманывают россиян с помощью вложения криптовалюты в пирамиды.

Самой классической схемой эксперт назвал «обучение», когда жертвам показывают высокие результаты.

«Сперва — депозит для „игры“, потом — „комиссия“ за вывод, после чего „брокер“ исчезает из всех каналов коммуникации», — пояснил Мехтиев.

Эксперт привел статистику ЦБ, которая гласит, что потенциальная аудитория заблокированных ресурсов насчитывает более 23 миллионов пользователей.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте