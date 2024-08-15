Основатель сервиса «Кредчек» Мехтиев предупредил россиян об обмане с помощью вложения криптовалюты в пирамиды

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с «ФедералПресс» рассказал, каким образом мошенники обманывают россиян с помощью вложения криптовалюты в пирамиды.

Самой классической схемой эксперт назвал «обучение», когда жертвам показывают высокие результаты.

«Сперва — депозит для „игры“, потом — „комиссия“ за вывод, после чего „брокер“ исчезает из всех каналов коммуникации», — пояснил Мехтиев.

Эксперт привел статистику ЦБ, которая гласит, что потенциальная аудитория заблокированных ресурсов насчитывает более 23 миллионов пользователей.