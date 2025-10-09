Основатель сервиса DLBI Оганесян предупредил об угрозе «ботов-пробивщиков» в России

Основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян в беседе с ИА НСН предупредил о серьезной угрозе информационной безопасности в России, связанной с деятельностью так называемых «ботов-пробивщиков». Эти сервисы используют украденные или купленные базы данных, содержащие персональную информацию пользователей, включая контактные телефоны, электронные почты и даже паспортные данные.

Только в текущем году специалисты DLBI зарегистрировали 57 случаев утечки конфиденциальных сведений, затронувших более 34 миллионов телефонных номеров и 28 миллионов электронных почтовых адресов. Большая часть нарушений произошла в секторах логистики и розничной торговли, но пострадали и государственные учреждения.

Покупатели информации получают доступ к личным данным россиян, что открывает возможность злоупотреблений, включая шантаж, кражу имущества и прочие преступления. Особое внимание уделяется жителям крупных регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где спрос на подобную информацию высок.

Оганесян подчеркивает, что пресечь деятельность подобных сервисов практически невозможно, так как, даже будучи заблокированными, они легко возрождаются в новом виде. Проблема усугубляется низкой стоимостью услуг, доступной широкому кругу лиц, что делает борьбу с ботами чрезвычайно сложной задачей.