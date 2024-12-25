Основатель салонов «Персона» Стоянов: рынок маникюрных услуг перенасыщен

Рынок услуг по маникюру претерпел значительные изменения. Сейчас в этой сфере наблюдается перенасыщение и отток топовых мастеров, заявил основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с Национальной Службой Новостей .

Специалист отметил, что после повышения ставки Центробанка в ноябре спрос на маникюр упал на 17–18%. Кроме того, на фоне курса доллара мастера из ближнего зарубежья больше не видят смысла работать в России и возвращаются домой.

Из-за этого поднялись цены на закупки и логистику, а отечественные бренды только начинают становиться качественными. Все это в совокупности привело к текущей ситуации на рынке услуг по маникюру, заключил Стоянов.