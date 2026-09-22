Основатель Rusch Мустафин объяснил, когда легкие диски меняют поведение машины

В погоне за лучшими характеристиками и быстрым разгоном до сотни многие водители меняют штатные колеса на дорогие легкосплавные аналоги. Имеет ли это практический смысл для повседневной езды, рассказал Авто Mail основатель бренда кованых дисков Rusch Дамир Мустафин.

По словам эксперта, увлечение цифрами веса — десять килограммов против семи — часто обманчиво. Результат зависит от того, сколько массы удалось убрать, конструкции самого колеса и качества дороги.

«В повседневной поездке такую разницу трудно уверенно почувствовать. Для спортивного автомобиля даже небольшое улучшение без доработки двигателя представляет интерес. Но ожидать, что после замены дисков машина начнет разгоняться совершенно иначе, не стоит», — отметил он.

Для обычного авто важно соотносить ожидания с реальной экономией массы. Разница в 300–500 граммов на каждом диске дает всего 1,2–2 килограмма на весь комплект. Уверенно ощутить такой прирост динамики в городе практически невозможно.

Заметную пользу приносит лишь радикальное облегчение — снижение неподрессоренной массы на 3–4 килограмма с каждого колеса. Однако и здесь итоговый эффект сильно зависит от конкретной модели машины и условий движения.