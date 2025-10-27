Основатель Planirovka Home Кочетова рассказала, как сделать квартиру более уютной с помощью света

Для создания тепла и уюта в квартире можно использовать подвесы над обеденной зоной и бра над кроватью. Об этом «Газете.Ru» рассказали руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite Анжела Пшихачева и основатель студии дизайна Planirovka Home Яна Кочетова.

Дизайнер Пшихачева рассказала, что установка нового светильника позволяет четко обозначить функциональные зоны в квартире. Она рекомендовала использовать вертикальные источники света, такие как торшеры и бра, а также изделия из натуральных материалов. Важно подобрать подходящий тип освещения: холодный свет с температурой около 4000 кельвинов подойдет для офисов и общественных мест, а теплый свет с температурой около 3000 кельвинов подарит дополнительный уют.

Дизайнер Кочетова поделилась концепцией многоуровневого освещения. По ее словам, первый уровень — это базовое освещение, которое должно быть мягким и комфортным. Второй уровень — акцентный свет, предназначенный для выделения архитектурных элементов и декора. Третий уровень — декоративное освещение, придающее интерьеру особый шарм и очарование. Использование всех трех типов освещения позволяет создать пространство, приятное для жизни и работы.