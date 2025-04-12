Основатель ивент-агентства Веснина рассказала об увеличении спроса на аниме

Спрос на аниме- и косплей-вечеринки среди молодежи увеличивается, сообщила ИА НСН организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агентства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина.

По ее словам, каждый месяц в Санкт-Петербурге поисковые системы фиксируют от семи до девяти тысяч запросов о таких мероприятиях. Косплей-встречи пользуются популярностью и у клиентов агентства: ежемесячно поступают 15–20 заявок, хотя фестиваль — не единственный формат, который интересует заказчиков.

«Родители иногда спрашивают, есть ли у нас определенные персонажи, даже не разобравшись в теме. Поскольку мы следим за тем, какой контент предлагаем детям, мы знаем, что можно представлять публике», — подчеркнула Веснина.

Эксперт призвала родителей вместе с детьми следить за тем, что сейчас модно, и помогать им отличать безопасный контент от потенциальной грозы.