Основатель Группы Родина призвал девелоперов коллабиться с лидерами креативных индустрий

Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин на крупнейшем форуме недвижимости «Движение» предложил пересмотреть роль девелопера и заявил о готовности компании участвовать в создании необходимой деловой инфраструктуры для поддержки развития креативных индустрий в России. Новая экономическая реальность требует не только качественного строительства, но и условий для самореализации жителей, в том числе формирования среды для творческой деятельности и освоения современных профессий.

«Перед девелоперским сообществом стоит четкая и понятная задача — включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали. Государство готово поддержать наши инициативы на этом направлении. Группа Родина уже проектирует и создает деловые пространства, которые отвечают требованиям креативных индустрий — от архитектуры и дизайна в нашем „Районе российских дизайнеров“ до медиа и исполнительского искусства в „Родина парке“, сектора видеоигр и программного обеспечения в „Родина Переделкино“. Все эти отрасли включены в топ-16 перспективных секторов креативной экономики, о чем объявили в правительстве по итогам стратсессии премьера Михаила Мишустина. И мы готовы вступать в партнерство с государством по дальнейшему развитию этого направления. Убежден, чем раньше девелоперы начнут действовать системно, тем устойчивее будет результат для экономики в целом и качественнее среда наших городов», — отметил Щекин.

Основатель Группы Родина также призвал коллабиться с лидерами креативных индустрий: они будут драйвить экономику в целом, и сегмент рынка недвижимости здесь первый в очереди за своей порцией адреналина.