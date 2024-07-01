Основатель digital-агентства Белов посоветовал не критиковать предыдущее место работы на собеседовании
Основатель digital-агентства Adv.Cake Сергей Белов перечислил фразы, которые способны оттолкнуть потенциального нанимателя. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».
Специалист посоветовал не критиковать предыдущее место работы на собеседовании. Такие высказывания выглядят непрофессионально.
«Эйчар может провести параллель со своей компанией или понять, что в будущем сотрудник будет презрительно отзываться и о них», — пояснил Белов.
По его мнению, также не стоит спрашивать о сроках повышения. Данный запрос демонстрирует нетерпеливость и меркантильный интерес.
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