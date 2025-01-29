Основатель Chinese First: рыба обязательно стоит на столе в китайский Новый год

Основатель школы китайского языка Chinese First Ван Иньюй в беседе с радио Sputnik рассказал о традициях встречи китайского Нового года.

Этот праздник носит ярко выраженную семейную окраску, подчеркнул эксперт. В праздничные дни китайцы стараются проводить время в кругу близких родственников, посещение гостей не приветствуется.

Подготовка к празднику начинается за месяц до его начала. Заранее приобретаются продукты и украшается дом. Особое внимание уделяется обилию еды на новогоднем ужине. Рыбу обязательно включают в меню, поскольку по-китайски «рыба» и слово «остатки» звучат одинаково.

Утро первого дня праздника проходит под звуки наклеивания парных наклеек на двери с добрыми пожеланиями. Иероглиф «счастье» располагают вертикально, так как по произношению он ассоциируется с «прибылью». Это также служит символом удачи. В Новый год принято запускать фейерверки и зажигать красные фонари, символизирующие огонь.