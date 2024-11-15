Основатель бренда косметики Носкова: натуральные эфирные масла могут вызвать аллергическую реакцию

Натуральные эфирные масла — сильнейшие аллергены. В частности, речь идет о маслах с высоким содержанием фенолов. К ним относится тимьян, чабрец, корица и гвоздика, рассказала основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge Елена Носкова в интервью «Газете.Ru» .

На этот факт влияет то, что натуральные масла, в отличие от синтетических, имеют сложный, концентрированный состав с множеством компонентов. Некоторые минеральные масла могут провоцировать появление акне и черных точек. К комедогенным относят масло зародышей пшеницы, пальмовое и кокосовое, приводит RT слова Носковой.

Эксперт посоветовала обратить внимание на «сухие масла». В них добавляются витамины и различные полезные компоненты, которые проникают в кожу и длительно на нее воздействуют.