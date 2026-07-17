Основатель бюро «Летописец рода» Красная рассказала, что зумеры стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными

Представители поколения Z в России стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными. Это происходит из-за стремления найти собственную идентичность и ощутить связь с историей человечества, сообщила основатель генеалогического бюро «Летописец рода» Елизавета Красная NEWS.ru .

По словам специалиста, за последний год значительно увеличился трафик на сервисы, посвященные генеалогии, среди представителей поколения Z. При этом изменились и подходы к исследованию происхождения. Если раньше основной метод был связан с работой в архивах, то теперь большой популярностью пользуются генетические тесты. Их востребованность выросла более чем в 30 раз, добавило ИА НСН.