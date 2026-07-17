Основатель бюро «Летописец рода» Красная рассказала, что зумеры стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными
Представители поколения Z в России стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными. Это происходит из-за стремления найти собственную идентичность и ощутить связь с историей человечества, сообщила основатель генеалогического бюро «Летописец рода» Елизавета Красная NEWS.ru.
По словам специалиста, за последний год значительно увеличился трафик на сервисы, посвященные генеалогии, среди представителей поколения Z. При этом изменились и подходы к исследованию происхождения. Если раньше основной метод был связан с работой в архивах, то теперь большой популярностью пользуются генетические тесты. Их востребованность выросла более чем в 30 раз, добавило ИА НСН.