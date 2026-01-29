Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Русяев рассказал о стратегиях накопления на квартиру в 2026 году

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал о стратегиях накопления на квартиру в 2026 году, отметив, что подходы различаются в зависимости от временного горизонта. Об этом написала Lenta.Ru .

При сроке до двух лет рекомендуется сохранять средства через банковские вклады, дробя их в пределах страхового лимита в 1,4 миллиона рублей. Для среднего срока в два — пять лет целесообразно создать «лестницу»: подушка безопасности, взнос, резерв на ремонт, сообщили «Известия».

«Цель разбивается на три корзины: первоначальный взнос 20–30%, расходы на сделку и ремонт. До начала накоплений критично собрать подушку на три — шесть месяцев расходов», — подчеркнул Русяев.

Практические рекомендации включают разные процентные зоны для накоплений: 10% как минимальный старт, 15–25% — зона ускоренного накопления, 30% и выше — для тех, кто имеет высокий доход. Важно, чтобы после откладывания средств не возникали долги на повседневные расходы.

Также эксперт отметил, что ипотека оправдана при льготных программах, а аренда с накоплением может быть разумной альтернативой, если рыночная ипотека значительно дороже аренды.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что с 1 февраля в России изменятся условия получения семейной ипотеки. Теперь семья сможет оформить только один льготный кредит, а привлечение «доноров» для получения льготы будет запрещено.