Основатель «Азбуки семьи» Машкова посоветовала укрепить супружеские отношения до появления детей

Некоторые партнеры считают, что ребенок поможет сохранить и укрепить брак. Данное мнение является опасным заблуждением, заявила основатель АНО «Азбука семьи» Диана Машкова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, необходимо уделить время улучшению супружеских отношений еще до появления детей. Сплотиться вокруг малыша способны лишь крепкие пары, которые и до этого имели близкие отношения, высказалась эксперт.

Она также отметила, что у супругов, столкнувшихся с обидами, изменами и недомолвками, ребенок только усугубит тяжелую ситуацию.

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