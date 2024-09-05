Основатель «Азбуки семьи» Машкова посоветовала укрепить супружеские отношения до появления детей

Некоторые партнеры считают, что ребенок поможет сохранить и укрепить брак. Данное мнение является опасным заблуждением, заявила основатель АНО «Азбука семьи» Диана Машкова в беседе с « ФедералПресс ».

По ее словам, необходимо уделить время улучшению супружеских отношений еще до появления детей. Сплотиться вокруг малыша способны лишь крепкие пары, которые и до этого имели близкие отношения, высказалась эксперт.

Она также отметила, что у супругов, столкнувшихся с обидами, изменами и недомолвками, ребенок только усугубит тяжелую ситуацию.