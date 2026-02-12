Основатель ASTRONI Эдельман порекомендовала тестировать аромат на коже и не более двух за один раз

При выборе парфюма многие ориентируются на образ или первые впечатления, не учитывая, что аромат может по-разному раскрываться на бумаге и на коже. Об этом «Известиям» рассказала основатель парфюмерного бренда ASTRONI, выпускница Миланского университета моды, специалист по молекулярной и концептуальной парфюмерии Нина Эдельман.

Эксперт подчеркнула, что один и тот же аромат может звучать по-разному на разных людях из-за взаимодействия с температурой тела, pH кожи и эмоциональным состоянием. Она также отметила, что оценка парфюма в первые минуты может быть ошибочной, так как верхние ноты создают лишь эффект знакомства, не отражая характер композиции.

По словам Эдельман, парфюмерная композиция строится по принципу пирамиды: — Верхние ноты, самые летучие, звучат на протяжении 10–20 минут. — Средние ноты, или «сердце аромата», раскрываются спустя 20–40 минут. — Базовые ноты отвечают за основу и шлейф, оставаясь на коже в течение нескольких часов.

Эдельман рекомендовала тестировать аромат на коже и не более двух за один раз. Она также призвала не растирать место нанесения, чтобы не искажать звучание аромата. Молекулярные композиции, которые все чаще используются в современной парфюмерии, по ее словам, раскрываются иначе и звучат стабильнее.

Специалист отметила, что молекулярный подход позволяет создавать более чистые, прозрачные и унисекс-ароматы, ориентированные на характер и внутреннее состояние человека. Она подчеркнула, что осознанный выбор аромата требует понимания его структуры, времени раскрытия и собственного состояния.