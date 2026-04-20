Основатель агентства HFM Вербицкий объяснил, как не попасться на удочку мошенников в модельной индустрии

Мошенники часто пользуются мечтами девушек о модельной карьере. Основатель агентства HFM Алексей Вербицкий в интервью РИАМО рассказал, как обычно развиваются истории обманутых моделей.

По словам эксперта, злоумышленники часто начинают с неприкрытой лести. Они говорят девушкам приятные вещи, чтобы отключить их критическое мышление. При этом на кастинг по одной и той же схеме могут быть приглашены десятки или сотни кандидаток, написал «Петербургский дневник».

Еще одной ловушкой является требование денег за вход в индустрию. Псевдоагентства могут навязывать девушкам платные портфолио, модельные школы или курсы. У моделей создается впечатление, что без подобных трат карьера невозможна, хотя в реальности все устроено совершенно по-другому.

Вербицкий пояснил, что настоящие агентства зарабатывают, получая проценты с контрактов, а не вытряхивая деньги с моделей. Если вы видите красивый офис, дорогой сайт с профессиональными фотографиями и громкие названия конкурсов, то перед вами, скорее всего, фальшивка.

Эксперт советует никогда не подписывать договор сразу, а забрать документы домой и показать их близкому человеку и/или юристу. Важно проверить не офис, а информацию о реальных кейсах: имена моделей, бренды, съемки.

«Мечта о подиуме не должна стать поводом потерять деньги», — подчеркнул Вербицкий.