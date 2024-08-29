Основания для получения статуса ветерана боевых действий расширили в России

Россиянам станет легче подтвердить участие боевых действий для получения статуса ветерана и всех положенных льгот. Правительство включило в перечень документов решения суда, а также нотариально заверенные показания свидетелей. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщил «Интерфакс» .

Раньше для получения статуса бойцов предоставляли орденские книжки или выписки из приказов о награждении.

Кроме того, новое постановление решило вопрос с ситуацией, когда помогавшая Вооруженным Силам организация прекратила существование и человек не мог подтвердить свое участие в боевых действиях. Теперь достаточно написать заявление в фонд «Защитники Отечества», который самостоятельно подаст запрос в Минобороны.

Статус ветерана боевых действий также распространили на контрактников и служащих частных военных компаний, которые принимали участие в специальной военной операции, а также помогавшим вооруженным структурам ЛДНР с 2014 года.

Московская областная дума во время весенней сессии приняла закон о введении квот на рабочие места для ветеранов боевых действий. Председатель парламента Игорь Брынцалов пояснил, что новая мера поможет бойцам специальной военной операции быстро вернуться к мирной жизни после возвращения с фронта.