ОСН: заменить бытовую химию для экологичной уборки кватиры можно пищевой содой, уксусом и лимоном

Многие стремятся сделать уборку дома безопаснее и экологичнее, а также сэкономить на чистящих средствах. Для этого можно использовать натуральные продукты, которые часто есть под рукой. Общественная Служба Новостей рассказала, чем заменить бытовую химию.

Три основных ингредиента, которые заменят большинство химических средств, — это пищевая сода, столовый уксус (обычно 9%) и лимон или лимонная кислота. Сода помогает убрать налет и жир, не повреждая поверхности. Уксус растворяет известковый налет и борется с микробами. Лимон и лимонная кислота действуют как уксус, но с более приятным запахом.

Кроме того, в уборке могут помочь горячая вода, жидкое мыло или средство для посуды, перекись водорода 3%, соль и горчичный порошок.

Для универсального чистящего средства смешайте стакан горячей воды, две столовые ложки уксуса и чайную ложку жидкого мыла. Залейте в пульверизатор и встряхните. Распылите на поверхности, подождите пару минут, протрите губкой и смойте водой.

Чтобы убрать известковый налет, нанесите уксус на губку или распылите, оставьте на 10–20 минут, затем протрите и смойте. Для чайника растворите 1–2 столовые ложки лимонной кислоты в стакане горячей воды, залейте внутрь, вскипятите и оставьте на 30 минут, потом слейте и хорошо промойте.

Сода поможет очистить кухню. Смешайте ее с небольшим количеством воды до консистенции густой пасты, нанесите на загрязненную поверхность, оставьте на 20–30 минут, потрите губкой и смойте. Горчичный порошок также пригодится для мытья посуды и противней.