ОСН: в августе собирают ромашку, календулу и мяту для лечебных целей

Август — время для сбора многих лекарственных растений, которые можно использовать для укрепления здоровья. Общественная Служба Новостей узнала, какие травы стоит собрать в этот период.

Ромашка аптечная помогает снять воспаления, улучшить сон и успокоить желудок. Ее собирают в начале или середине августа, срывая цветки рано утром. Для хранения ромашку сушат в тени и держат в плотно закрытой банке в темном прохладном месте.

Календула аптечная известна своими заживляющими свойствами. Ее цветки собирают в августе, оставляя только целые. Календулу нельзя мыть под водой, достаточно лишь промокнуть. Сушат растение в тени или в сушилке при низкой температуре.

Подорожник большой успокаивает раздражение кожи и слизистую горла. Собирают его в начале августа, оставляя только молодые листочки без признаков гниения. Для долгого хранения подорожник сушат или замораживают порциями.

Мята перечная и другие виды мяты полезны при желудочно-кишечных расстройствах, головной боли и простуде. Молодые побеги собирают в августе, срезая только верхушки стеблей. Мяту сушат в тени или замораживают зеленые листочки.

Шалфей лекарственный обладает противовоспалительным эффектом и помогает при болях в горле. Зеленые молодые побеги собирают с середины лета, срезая верхние листья. Шалфей сушат в тени, раскладывая слоем не больше 0,5 см.

Иван-чай поддерживает иммунитет и успокаивает нервную систему. Сбор проходит в августе, срывая молодые листья и верхушки стеблей. Для хранения растение сушат в светлом, хорошо проветриваемом месте.

Лаванда обладает успокаивающим эффектом. Цветы собирают в августе, срывая целиком соцветия. Сушат лаванду в тенистом, сухом месте. Из нее можно приготовить лавандовый сахар или лавандовое масло.