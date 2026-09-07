ОСН: старую шубу и дубленку можно отдать в благотворительные проекты или ломбард

Старые шубы и дубленки часто жалко выбрасывать, но есть много способов продлить их жизнь. Общественная Служба Новостей узнала, что можно сделать с такими вещами.

Если шуба или дубленка еще в хорошем состоянии, их можно отдать в благотворительные проекты или пункты приема вещей. Перед сдачей стоит почистить изделие — так его больше шансов, что вещь заберут.

Также можно продать вещи на различных площадках объявлений. Для этого нужно сделать качественные фотографии и честно описать состояние вещи. Цену лучше поставить чуть ниже средней по площадке.

Еще один вариант — сдать вещь в комиссионный магазин или ломбард. Там принимают шубы из ценного меха и дубленки на реализацию, но цена будет ниже рыночной.

Если вещь старая или с дефектами, из нее можно сделать новые изделия. Например, из старой шубы можно сделать жилет, накидку или домашние тапочки, а из дубленки — сумку или чехол для табурета. Главное — найти мастера, который умеет работать с мехом и кожей.

Также из кусочков меха можно сделать аксессуары: воротники, манжеты, муфты, декоративные подушки. Из кожи дубленки можно сшить косметичку или ключницу.

Мех можно использовать и дома: из него делают мягкие коврики, пледы, чехлы на стулья. Дубленку можно пустить на подстилку в будку собаке или на лежанку кошке.