Общественная Служба Новостей: самый эффективный способ в борьбе с тараканами — профессиональная дезинсекция

Фото: РИА «Новости»

Тараканы — нежеланные гости в любом доме. Они проникают в помещение через вентиляцию, с продуктами или мебелью, их также привлекают еда и вода. Как справиться с этими насекомыми рассказала Общественная Служба Новостей.

Чтобы предотвратить их появление, важно поддерживать чистоту, устранять протечки и закрывать щели. Для борьбы с тараканами используют гели, спреи, меловую обработку, ловушки, таблетки, ультразвуковые отпугиватели и народные средства.

Однако наиболее действенна профессиональная дезинсекция. Именно она способна обеспечить быстрый и долгосрочный результат. Среди минусов процедуры отмечается высокая стоимость.

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