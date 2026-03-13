ОСН: при похудении к лету важно отказаться от жестких диет и питаться по «правилу здоровой тарелки»

С приближением лета многие задумываются о том, как привести себя в форму. Общественная Служба Новостей рассказала, как похудеть без экстремальных диет и изнурительных тренировок.

Первое правило — забудьте о жестких диетах. Они дают кратковременный эффект, после которого организм начинает активно запасаться жиром. Вместо этого начните отслеживать свое питание: записывайте или считайте калории. Установите приложение для подсчета калорий и в течение первых трех дней записывайте все, что вы едите. Затем создайте небольшой дефицит калорий, уменьшив их потребление на 300–500 от вашей нормы поддержания веса.

Вода ускоряет метаболизм и помогает предотвратить переедание. Выпивайте стакан теплой воды сразу после пробуждения, чтобы запустить работу желудочно-кишечного тракта. Поставьте бутылку воды на рабочий стол, чтобы пить чаще. Если вам не нравится вкус воды, добавьте в нее лимон, огурец, мяту или веточку розмарина.

Питание по методу «правило тарелки» помогает контролировать порции и сбалансировать рацион. Возьмите обычную тарелку диаметром 20–25 сантиметров и мысленно разделите ее на четыре части: половина тарелки — овощи, источник клетчатки, четверть тарелки — белок (курица, рыба, яйца, тофу, бобовые), четверть тарелки — сложные углеводы (гречка, бурый рис, киноа, запеченный картофель).

Важно добавить как можнро больше движений, но необязательно проводить часы в спортзале. Включите в свою жизнь больше движения: ходите пешком, убирайтесь, танцуйте. Выходите на одну остановку раньше, паркуйте машину подальше от входа, поднимайтесь по лестнице пешком. Купите шагомер или используйте приложение в телефоне и поставьте цель проходить 8–10 тысяч шагов в день.

Стресс и недостаток сна мешают похудению. Кортизол, гормон стресса, стимулирует накопление жира, особенно на животе. Чтобы справиться со стрессом, ложитесь спать на 30 минут раньше обычного и уберите телефон за час до сна. Найдите свой способ расслабления: ванна, прогулка, дыхательная гимнастика или общение с домашними животными.