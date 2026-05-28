ОСН: оставленные в салоне машины аэрозоли могут взорваться в жару

Многие водители не задумываются о рисках, оставляя вещи в салоне автомобиля. Однако это может привлечь внимание преступников. Общественная Служба Новостей выяснила, какие предметы лучше не хранить в машине.

В первую очередь, это ценные вещи и документы. Кража паспорта или водительского удостоверения повлечет за собой бюрократические проблемы.

Кроме того, воры часто разбивают стекла ради электроники — смартфонов и ноутбуков, которые к тому же могут перегреться и выйти из строя. Не стоит оставлять деньги и банковские карты даже в бардачке. Еда на жаре портится, а пластиковые бутылки могут взорваться.

Особую опасность представляют аэрозоли и легковоспламеняющиеся жидкости, способные взорваться при температуре свыше 50 градусов, а также медикаменты, теряющие свойства. Оставлять животных в закрытой машине смертельно опасно из-за быстрого перегрева.