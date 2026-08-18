ОСН: кабачок и цукини отличаются друг от друга по форме, цвету и размеру

Кабачки и цукини – популярные летние овощи, которые можно найти на прилавках с июля по сентябрь. Несмотря на то что их часто используют в кулинарии взаимозаменяемо, между ними есть различия. Общественная Служба Новостей выяснила, чем отличаются эти овощи.

Кабачок и цукини относятся к одному растению – летнему кабачку, который является разновидностью тыквы обыкновенной. Кабачок – это обобщенное название для группы овощей, обычно светло-зеленых или желтоватых. Цукини – разновидность кабачка с длинными тонкими плодами темно-зеленого цвета.

Среди основных отличий — форма и размер. Кабачок часто имеет кругловато-удлиненную форму, может быть чуть короче и толще. Цукини – длинный плод цилиндрической формы длиной 15–25 см.

Они также отличаются по цвету. Кабачок – светло-зеленый или с желтоватым оттенком, иногда с более толстой кожей. Цукини – темно-зеленые плоды, иногда в полосочку.

У кабачков кожица немного грубее, особенно у крупных экземпляров. У цукини – более нежная и однородная. Оба овоща водянистые, с мягкой мякотью и слабым вкусом. У молодых кабачков и цукини кожура мягкая, у более взрослых плодов кожица может быть жесткой.

При выборе овощей обращайте внимание на упругость плодов, отсутствие вмятин и пятен. Крепкая плодоножка указывает на свежесть овоща. Молодые плоды обычно оказываются самыми вкусными и нежными.

Хранить кабачки и цукини лучше в холодильнике в пакете или герметичном контейнере, где они могут пролежать около 3–5 дней. Для долгого хранения овощи можно заморозить, предварительно нарезав и опустив в кипяток. Это поможет сохранить цвет и текстуру.