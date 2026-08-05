ОСН: использование хлоргексидина или перекиси водорода для обработки зависит от характера раны

Перекись водорода и хлоргексидин — распространенные средства для обработки ран, но их применение и эффекты различаются. Общественная Служба Новостей выяснила, чем они отличаются и как их правильно использовать.

Перекись водорода (обычно 3% раствор) действует как мощный окислитель. Она быстро очищает поверхность за счет пузырьков кислорода, удаляя грязь и частично уничтожая микробы. Однако для обработки ран перекись подходит не во всех случаях и не рекомендуется для длительного использования на больших участках слизистых без консультации врача.

Хлоргексидин — это антисептик широкого спектра действия, который образует на коже и слизистых тонкую пленку. Его используют для дезинфекции кожи перед процедурами и инъекциями, обработки ран, полоскания рта и некоторых стоматологических процедур. Может раздражать чувствительную кожу и при длительном применении в стоматологии окрашивает зубы и язык.

Каждый из препаратов имеет свои плюсы и минусы. Перекись водорода быстро очищает и доступна по цене, но может повредить живые ткани при неправильной концентрации и имеет кратковременный эффект. Хлоргексидин обладает широким спектром действия и часто рекомендуется специалистами для подготовки кожи перед процедурами, но может раздражать кожу и не всегда эффективен против некоторых вирусов.

Важно правильно использовать эти средства. Перекись водорода обычно применяют в концентрации 3%, а хлоргексидин выпускается в разных концентрациях: для кожи часто 0,5–2%, для полоскания рта — около 0,12%, для некоторых кожных антисептиков — до 4%. Не рекомендуется смешивать перекись водорода и хлоргексидин. Оба средства следует хранить в темном, прохладном месте, вдали от света и тепла.