ОСН: эффективно очистить руки от грязи после работы в саду можно с помощью сахарного скраба
После садовых работ руки часто бывают грязными. Чтобы избежать этого, Общественная Служба Новостей предложила использовать перчатки, однако не все они обеспечивают защиту от грязи. Поэтому важно выбирать плотные и качественные изделия.
Для очищения рук следует подготовить необходимые средства: мыло, щетки, полотенца, теплую воду и губки. Важно смывать налипшую грязь под сильным напором теплой воды.
Если мыло не помогло, можно попробовать сделать сахарный скраб. Для этого смешайте растительное масло, пару капель жидкости для мытья посуды и сахарный песок до консистенции кашицы. Нанесите на кожу, втирайте в загрязненные участки, затем промойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.
Еще один действенный способ — перекись водорода. Вскипятите два стакана воды, добавьте 20 миллилитров нашатырного спирта, три столовые ложки жидкости для мытья посуды и 100 миллилитров перекиси. Опустите руки в раствор умеренной температуры на 10 минут, затем обработайте щеткой и промойте водой. Нанесите жирный крем.