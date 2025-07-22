Оскорблявшую семьи вагнеровцев сотрудницу военкомата выгнали с работы в Башкирии

Сотрудницу военкомата в башкирском городе Белорецке уволили после жалоб на оскорбления семей бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента республики сообщило РИА «Новости» .

Представители пресс-службе пояснили, что вопрос об увольнении сотрудницы поднял спикер Курултая Константин Толкачев на встрече с матерями погибших вагнеровцев.

«Как ни прискорбно это признавать, один из самых болезненных вопросов для матерей наших погибших вагнеровцев — это не всегда корректное отношение к ним в обществе», — подчеркнул Толкачев.

По его словам, независимо от прошлого этих военнослужащих, были ли они добровольцами или получили возможность искупить вину службой, все они отдали жизнь за Родину.

«Это налагает на нас как на государство и общество обязанность проявлять к их семьям особое уважение и внимание», — выразил уверенность спикер регионального парламента.

Вместе с тем, продолжил он, бестактность к близким погибших проявляют даже сотрудники государственных учреждений. Пример сотрудницы белорецкого военкомата — один их многих. Женщину уже уволили после многочисленных жалоб.