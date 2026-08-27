Осадок и налет при кипячении назвали показателями низкого качества воды

Вода может выглядеть чистой и не иметь запаха, но это не всегда означает, что она соответствует всем нормам. Менеджер по продажам компании «БАРЬЕР-Тула» Анна Логаева рассказала «ТСН24» , как определить качество воды и зачем проводить ее анализ.

Качество водопроводной воды можно определить по нескольким бытовым признакам: появлению осадка и налета при кипячении, образованию пленки на поверхности чая или повышенной жесткости, которая негативно влияет на кожу и выводит из строя бытовую технику.

Эксперт Анна Логаева отмечает, что показатели воды в каждом доме индивидуальны, поэтому перед установкой фильтров важно провести лабораторный анализ. Это необходимо для того, чтобы подобрать правильную систему очистки и не сделать воду слишком мягкой.

Анализ позволяет выявить содержание хлора, железа и органических примесей, а также проверить соответствие состава нормативам. Для получения точных результатов пробу нужно собирать правильно: набрать не менее одного литра воды в бутылку под самую крышку и доставить образец в лабораторию в течение шести часов с момента набора.