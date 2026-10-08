Ортопед Литвиненко предупредил, что обувь не по размеру может привести к проблемам с позвоночником

Ношение обуви большего размера грозит артрозом, проблемами с позвоночником и травмами. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-ортопед Литвиненко.

Специалист отметил, что покупка пары с запасом оправдана лишь в исключительных случаях — например, охотникам для ношения с толстым шерстяным носком. Для повседневной жизни в любой сезон обувь необходимо подбирать строго по размеру.

По словам ортопеда, в чересчур свободной обуви человеку приходится высоко поднимать стопу и сгибать колено, формируя так называемую петушиную походку. Такая неестественная нагрузка ведет к перегрузке суставов, артрозу, нарушениям в позвоночнике и стопах. Кроме того, задевая носком ступени или дорогу, можно упасть и получить перелом. Обувь меньшего размера, как добавил врач, вовсе не позволит нормально ходить.