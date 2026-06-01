Ортопед Ефинов рассказал о профилактике детского травматизма в период школьных каникул

Детский травматизм остается одной из самых острых проблем, особенно в период школьных каникул. В это время у детей появляется больше свободного времени, они чаще находятся на улице и нередко остаются без постоянного контроля взрослых. По словам детского травматолога-ортопеда Александра Ефинова, несмотря на разнообразие повреждений, причины чаще всего одни и те же. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Вот основные из них: — недочеты в организации безопасной среды; — невнимательность или халатность взрослых; — рискованные поступки самих детей во время игр, занятий спортом или повседневных дел.

Основная задача взрослых — заранее видеть потенциальные риски и минимизировать их. Работа родителей строится по двум направлениям: устранение опасных ситуаций; регулярное обучение ребенка правилам безопасного поведения.

При этом важно не вселить в ребенка робость или страх, а объяснить, что правильное поведение помогает избежать беды.