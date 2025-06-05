Орнитологические прогулки стартовали в Санкт-Петербурге

Запись на бесплатные экскурсии, посвященные наблюдению за птицами, началась в Северной столице. Мероприятия будут проводиться каждые выходные в течение летнего сезона. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу заместителя губернатора Евгения Разумишкина.