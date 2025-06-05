Орнитологические прогулки стартовали в Санкт-Петербурге

Запись на бесплатные экскурсии, посвященные наблюдению за птицами, началась в Северной столице. Мероприятия будут проводиться каждые выходные в течение летнего сезона. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу заместителя губернатора Евгения Разумишкина.

«В субботу, 7 июня, встреча участников назначена в парке "Сосновка" на 10:00. В воскресенье, 8 июня, любители природы смогут присоединиться к прогулке с экспертом-орнитологом в Московском парке Победы также в 10:00», — говорится в анонсе.

Ранее «Петербургский дневник» информировал о начале серии тематических прогулок по городским зеленым зонам.

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