Орнитолог Сикорский рассказал, что в Крым прилетели розовые пеликаны | 360°

Общество 08 мая 2024, 14:50 Орнитолог Сикорский рассказал, что в Крым прилетели розовые пеликаны

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В Крым прилетели розовые пеликаны, которые занесены в Красную книгу. Об этом «Крыму 24» рассказал председатель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.

По его словам, птицы прилетели в ходе весенней миграции. Скорее всего, они начали свой путь из Краснодарского края, а оттуда направятся к Лебяжьим островам.

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Как добавил RT, розовых пеликанов заметили в районе Приозерного. В небе насчитали 18 птиц.

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