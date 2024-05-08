Орнитолог Сикорский рассказал, что в Крым прилетели розовые пеликаны | 360°

08 мая 2024, 14:50
Орнитолог Сикорский рассказал, что в Крым прилетели розовые пеликаны
В Крым прилетели розовые пеликаны, которые занесены в Красную книгу. Об этом «Крыму 24» рассказал председатель крымского отделения Союза охраны птиц России Игорь Сикорский.
По его словам, птицы прилетели в ходе весенней миграции. Скорее всего, они начали свой путь из Краснодарского края, а оттуда направятся к Лебяжьим островам.
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Как добавил RT, розовых пеликанов заметили в районе Приозерного. В небе насчитали 18 птиц.
Животные
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