Орнитолог Садыкова рассказала о появлении краснокнижных птиц над Жулановскими озерами Екатеринбурга

Орнитолог Нина Садыкова в разговоре с сайтом URA.RU сообщила, что над Жулановскими озерами в Екатеринбурге были замечены три краснокнижных орлана-белохвоста. Они могут проживать неподалеку.

Орлан-белохвост — это самая крупная хищная птица на Урале и одна из самых больших в России. Весит такая птица до семи килограммов, а размах ее крыльев достигает двух с половиной метров, отметил RT.

«Орланы — рыбоядные птицы, их привлекла рыба в водоемах», — рассказала Садыкова.

Пока неизвестно, обустроили ли хищники гнездо в городе, но такой вариант не исключен, добавила орнитолог.